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'Anneliğime ve namusuma laf edenleri asla affetmiyorum'
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, yeni programı ‘Konuştukça’ ile ekranlara geri dönüyor. Program, bugünden itibaren her cumartesi ve pazar saat 08:30’da Kanal D ekranlarında olacak. Hayli heyecanlı olan Özlem Yıldız, bu programda hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de en çok merak edilenleri uzman konuklar eşliğinde izleyicilere aktaracak.
Özlem Yıldız, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. İşte Özlem Yıldız'ın açıklamalarından satır başları...