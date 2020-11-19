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"Anne olmak benim tercihim değildi!"

"Anne olmak benim tercihim değildi!" TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu 'Sol Yanım' dizisiyle gündemde olan Defne Samyeli oldu.
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