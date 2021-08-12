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"Anadolu Operasyonu"nda gözaltı sayısı 82'ye çıktı

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 18:49 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 18:49

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 82'si yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası  tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu"  adı verilen operasyon başlatıldı.
 
Türkiye'de kaçak kazı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar  aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye  kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.
 
Yaklaşık iki yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç  şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgüt üyelerini, yurt içi ve dışı bağlantılarını  deşifre etti.
 
Örgütün, tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya  kaçırdığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkelerdeki müzayede evlerinin  katalogları da incelendi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD  ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle  satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.
 
Söz konusu müzayede evlerince örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi  eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira  değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların,  sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.
 
 Adana merkezli operasyon
 
Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç  unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının  talimatıyla, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli  30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Polis, 108 adrese operasyon düzenledi, haklarında gözaltı kararı  verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 82'sini  gözaltına aldı.
 
Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile  çıkartıldığı tespit edilen 19 bin 201 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 15  dedektör, 8 tabanca, 6 tüfek, 1699 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 51 bin 350  avro ve 75 bin 35 dolar ele geçirildi.
 
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi  eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında, aralarında  örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma  talebinde bulunulacak.
 
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt  elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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