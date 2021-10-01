'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde süren kazıların bu yılki bölümünde de önemli eserler bulundu. Myra-Andriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'in 'Anadolu'nun Pompeisi' olarak nitelendirdiği Myra'da geçen yılki kazılarda bulunan toprak heykelcik dizisinin devamı olan yeni heykelcikler ve eşyalar bu yılki kazılarda ortaya çıkarıldı.

