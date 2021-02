'Ambalajlı gıda' açıklaması: En güvenilir seçenek...

Özellikle pandemi döneminde et ve süt ürünlerinde ambalajlı gıdanın tercih edildiğini söyleyen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "İşletmelerde son derece yüksek hijyen standartları uygulanıyor. Tüketici için en güvenilir seçenek ambalajlı gıdadır. Koruyucu katkı maddelerini de tüketiciyi koruyan, hasta edebilecek her türlü yükten arındıran maddeler olarak düşünmek lazım" dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, pandemi döneminde ambalajlı gıdaya artan talebi yorumlayarak, işletmelerin çalışma şekilleri ve koruyucu katkı maddeleri hakkında bilgi verdi.

Ambalajlı gıdanın hijyenik koşullarda üretildiğini söyleyen Menlik, "Başta tüketicinin sonra hem çevrenin hem kaynakların korunmasına esasta hizmet eden en önemli argümandır. Ne yazık ki pandemi gibi sonuçları ağır olan bir sebeple bunu öğrendik ama tüketici baktığı zaman en güvenilir seçenek elbette ambalajlı gıdadır. Tüketicinin pandemiyle yaşadığı kaygı nedeniyle ambalajlı gıda tüketimine talep arttı” diye konuştu.

"ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE RİSK YÜKSEK"

Süt, süt ürünleri ve et, et ürünleri gibi hayvansal kökenli ürünlerde koronavirüsün dışında da gıda kaynaklı risklerin en yoğun olduğu kategoriler olduğunu vurgulayan Menlik, "Çiğ süt işleme miktarına baktığımız zaman endüstride gerileme görüyoruz, bunu kayıt dışı tüketime bağlıyoruz. Ama tüketicinin özellikle pandemi ekseninde yaşadığı kaygılar, her şeyin ambalajlısını, korunaklısını aramasını da beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.

"AMBALAJLI GIDA TÜKETİCİYİ KORUR"

En güvenilir seçenek olarak ambalajlı gıdayı işaret eden Menlik, “Hayvan hastalıkları bizim için her zaman risktir, bunun önünü ambalajı gıda dışında başka hiçbir bariyerle alamayız. Tüketiciyi koruyacak başka argüman yok. İşletmelerde son derece yüksek hijyen standartları uygulanıyor. Kapalı devre üretim yapılıyor, hiçbir şekilde insan eli değmiyor. O yüzden en güvenilir seçenek özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinde ambalajlı üründür” dedi.

"AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER SON DERECE KORUNMASIZ"

İlknur Menlik, “Açıkta satılan ürünler son derece korunmasız. Her türlü mikrobik bulaşmaya, patojene, bulaşa açık. Hayvanlardan insanlara bulaşan patojenleri hiçbir zaman atlamamak gerekiyor. O yüzden ambalajı sadece Kovid-19 nedeniyle değil sağlığımızı korumak için tercih etmeliyiz” diye konuştu.

KORUYUCU KATKI MADDELERİ

Ambalajlı gıdalardaki katkı maddelerini kimsenin kafasına göre kullanmadığını vurgulayan Menlik, “Bunlar dünyada da regüle edilmiş ürünler. Adı üstünde “koruyucu” katkı maddesi. Yani onu kullanmamanız durumunda gıdanın bir şekilde bozulması söz konusu. Kötü anlam yüklemek yerine tüketiciyi koruyan, son tüketim noktasında bizleri bir şekilde hasta edebilecek her türlü yükten arındıran maddeler olarak düşünmek lazım. Ayrıca, uzun yıllardır yapılan bilimsel Ar-Ge çalışmalarıyla da son derece güvenilir olduklarını ortaya konulmuştur. Özellikle ambalajlı gıda üreticileri hem ülkemiz hem de uluslararası mevzuatlar dışında bir üretim yapamaz. Bu gıdalar sadece ülkemizde tüketilmiyor 100’den fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Bu ürünlerin güvensiz olduğunu iddia etmek, haksızlıktır” ifadelerini kullandı.