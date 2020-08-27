'Alzheimer tedavisinde beyin pili umut vadediyor'

Beyin pili ameliyatlarının hareket bozukluklarına ilave olarak birçok hastalık için umut vadettiğini kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Obezite tedavisi için beyin pili uygulaması çalışması yapılan bazı hastalarda hafızanın geriye çağrıldığı görüldü. Bu da Alzheimer hastalığının tedavisi açısından önemli bir umut ışığı oldu” dedi.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, beyin pili ameliyatlarının hareket bozukluklarına ilave olarak birçok hastalık için umut vadettiğini açıkladı. Dr. Zırh, Parkinson hastalarının beyin pili ameliyatı sonrasında normale yakın yaşamlarına dönebildiğine dikkati çekerek, “Beyin piliyle hastalarımızı yeniden hayata bağlayabiliyoruz. Yardımsız yaşayamayan, başkalarına bağımlı bir hayat süren hastalar ameliyat sonrasında gerekli pil ayarlamalarının yapılmasının ardından eski sağlıklı günlerine yakın hallerine dönebiliyorlar” dedi.

"PSİKOLOJİK HASTALIKLARA ÇÖZÜM OLABİLİR"

Hareket bozuklukları dışındaki hastalıkların da beyin pili ile tedavisi için çalışmaların sürdüğüne değinen Dr. Zırh, şöyle devam etti:

"Bu hastalıklarda adım adım gidersek, bize sonuçları en yakın görünen sara hastalığı araştırmaları. Olumlu sonuçlar yoğunlaştığında ve tedavi için ortak hedefler konusunda fikir birliği sağlandığında biz de ilaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen sara hastalarına beyin pili uygulamaları ile yardımcı olabileceğiz. İkinci adımda ise ağır depresyon ve obsesif-kompulsif-nevroz gibi psikolojik hastalıkların tedavisi geliyor. Amerika ve Kanada ’da bu alanlardaki çalışmalarda hayli olumlu sonuçlar alındığını, ancak sara hastalığının tedavisinde olduğu gibi herkesçe kabul edilen ortak bir hedef konusunda henüz fikir birliği sağlanamadığını biliyoruz."

"HAFIZANIN GERİ ÇAĞRILMASINDA ROL ALABİLİR"

Dr. Zırh, beyin pilinde ileri vadede ise Alzheimer gibi beyinde belli bölgelerdeki problemleri nedeniyle hafıza ve hatırlama sorunu yaşayan hastalar ile obezitenin yer aldığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi: