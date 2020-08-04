"Altınlarımı geri ver"

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile evliliğini 4 ay önce noktalayan şarkıcı Asya Engin, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek, boşandığı eşine dava açtı.

Dört ay önce boşanan Asya Engin ve Barış Üregül yeniden mahkemelik oldu. Engin, düğün takılarının kendisine iade edilmediğini öne sürerek, 'ziynet eşyalarının iadesi' davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davada, tarafların 14 Ocak 2017’de Beyoğlu ’ndaki Pano Şaraphanesi’nde evlendiği ifade edildi. Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde, düğünde takıları Barış Üregül’ün kız kardeşinin topladığı belirtildi: 66 kişilik davetteki takı merasimi boyunca takı sandığı Barış Üregül’ün annesi ve kız kardeşinde durmuştur. Takılar, balayından dönene kadar Üregül’ün annesinde kalmıştır. Balayı dönüşü Üregül, Asya Engin ile annesinin yanında altınları ve hediyeleri saymıştır. Tüm altınlar, Barış Üregül tarafından şahsi kasasına konulmuştur.”

Barış Üregül’ün eşini hamileyken darp ettiğini ve boşanmaya sebep olan hadisenin o gün gerçekleştiğini dilekçesinde belirten Asya Engin’in avukatı, şu ifadeleri kullandı:

“7 Nisan 2017’de gerçekleşen olayda eşi tarafından darp edilen Asya Engin arkadaşının yardımıyla evden ayrılmıştır. Bir daha dönmediği evden ayrılırken yanına herhangi bir eşya almamıştır. Üregül’ün elinde bulunan ve kanunen Engin’e ait olan takıları istiyoruz. Satıldıysa günümüz değerleri üzerinden nakit olarak iadesini talep ediyoruz.”

DÜĞÜNDE NE TAKILDI?

Asya Engin’in iddiasına göre düğünde takılan takılar şunlar:

* 2 adet 5’lik Ata altını (beşibiryerde)

* 1 adet 2.5’luk Ata altını (yarım beşibiryerde)

* 14 adet tam Ata altını

* 17 adet yarım Ata altını

* 1 adet 18 ayar 20 gram bilezik

Boşanma davasında mahkeme, Barış Üregül’ün Asya Engin’e 250 bin lira tazminat, ayrıca Engin ile çocuğuna aylık 5’er bin liradan 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.