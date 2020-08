"Allah ABD'deki acile düşürmesin"

MİAMİDE 5 AY DIŞARI YÜZÜ GÖRMEDİ

Uzel yaptığı açıklamada, 'ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD'de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD'de pandemi hastane leri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi. Oğlum Aslan ve eşim Selim ile bu süreci Türkiyede geçirmeyi evin annesi olarak uygun gördüm ülkemize geri döndük. Çok uzun bir süre Türkiye'de kalmayı düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa ABD'ye geri dönmeyeceğiz açıklamasını' yaptı.

"ALLAH, ABD'DE ACİLE DÜŞÜRMESİN"

ABD'Yİ DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

ABDde finans sektöründe çalışan Uzel'in eşi Selim Sarı ise, Dünyadaki en ağır tablo New York ta oldu. Bizim yaşadığımız Miaminin merkezi haline geleceğini hiç düşünmemiştik. Çünkü New York kadar büyük bir şehir değil. İnsanların ciddiye almaması bu sonucu verdi. Miami facia yeri haline geldi. Türkiyede durum kötü olsa ortaya çıkardı. ABD'yi daha kötü günler bekliyor. Eğer kasırga şu an Güney Florida 'yı vurursa daha felaket olur çünkü eyaletin hiçbir planı yok açıklamasını yaptı.