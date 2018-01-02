'Alamancılara' kötü haber! Bunu yapan yandı...

Türkiye'de mal varlığı olan ancak Almanya'dan sosyal yardım alan tüm Türk vatandaşlarını yakacak anlaşma yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE ile Almanya arasında "Otomatik Bilgi Transferi" anlaşması 1 Ocak 2018 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, Türkiye'de malı olan, ancak Almanya'dan sosyal yardım alan tüm Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor.

2016’da AGİT çatısı altında imzalanan anlaşma uyarınca, imzacı tüm ülkeler banka bilgilerini birbirleriyle paylaşacaklar. Bu çerçevede, Avrupa ’da yaşayan ancak Türkiye’de parası, taşınmazı bulunan bir Türk vatandaşının bu bilgilerine, oturduğu ülke makamları otomatik olarak erişebilecek.

ÖNCE YARDIM KESİLECEK, SONRA ALDIKLARI GERİ İSTENECEK: Bu durum, özellikle Almanya’da yaşayan ve sosyal yardım parası (Hartz 4) alan, ancak Türkiye’de mülkü ya da bankada parası olan Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor. Alman makamları, bu otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde, Almanya’da sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye’de parası ya da mülkü, arabası olduğunu belirlerse, önce yardımı kesebilecek, ardından da o güne kadar aldığı sosyal yardım parasını faiziyle geri isteyebilecek.

YANLIŞ BEYANDA BULUNANA YÜKSEK CEZA: Alman makamlarına yanlış beyanda bulunup, sosyal yardım alanlar belirlenirse, yüksek cezalar da söz konusu olabilecek. Benzer durumlar, diğer AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları için de geçerli olacak.