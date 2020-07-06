"Aklını sevdiğim Trakya insanı"

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ'da gerçekleşen bir düğündeki corona virüs önlemini çok beğendiğini dile getirdi.

Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Ceyda Düvenci, buradan yaptığı paylaşımlarla tatillerinin ne kadar keyifli geçtiğini takipçileriyle paylaşıyor. Kızının ve oğlunun birlikte zaman geçirmesinden duyduğu mutluluğu paylaşımlarına da yansıtan Düvenci, tatilde olmasına rağmen gündemi takip ettiğini gösteren paylaşımlarda da bulunuyor.