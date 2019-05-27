'Aklına yatarsa' dediler 3 milyon lirayı iç ettiler

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir 'de 87 yaşındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli Mehmet Özlük, uzun yıllar bankadaki mevduatını yöneten müşteri temsilcisi Eftal Kurt tarafından dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Yaşlı adamın elindeki parasını "Faiz haram. Benim kurduğum 'aklinayatarsa. com' adlı bir internet sitem var. Bu siteyi sattıktan sonra çok daha fazla para kazanırsın" diyerek siteyi kendisine sattı. Karşılığında da Özlük'ten 3 milyon lira alan kadın, tam bir vurguna imza attı. Bankacı Eftal Kurt hakkında, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Mehmet Özlük'ün avukatı İlhan Bozcalı, "Bankacı kadın, uzun süre müvekkilimin mevduat hesaplarını yönetti. Zaman içinde baba-kız gibi yakınlaştılar. Fakat kendisi müvekkilimi aldatma planı yapıp, elindeki parayı aldı. Bu nitelikli dolandırıcılıktır" dedi.

PARASINI TRANSFER ETTİ

İddiaya göre kadın bankacı Eftal Kurt yıllarca müşterisi olan ve baba dediği Mehmet Özlük'ün tüm mal varlığını yönetti. Başka bankaya transfer olduğunda, Özlük'ün birikimini de o bankaya transfer etti ve yüksek faiz oranlarıyla parasına para katmasını sağladı. Daha sonra bankada 3 milyon liraya yakın parası biriken Mehmet Özlük'e "Bu para zaten haram, faiz haramdır, ben sana daha çok para kazandıracağım" diyerek Özlük'ün 2 milyon 800 bin lirasını elden senet karşılığı aldı. Bu parayla bir internet satış sitesi kurulacağını ve adının da 'aklinayatarsa.com' olduğunu, bu sitenin satışından elde edilecek yüksek gelirden kendisine pay vereceğini söyledi. Ayrıca o verdiği parayla bir ev aldıklarını ve evi ipotek olarak gösterdiklerini iddia etti.

SENETLER ÖDENMEYİNCE...

Ancak Mehmet Özlük'ün elinden aldıkları 3 milyon lira parayı ödemedikleri gibi ipotek olarak gösterilen evi de başka bir şahsa sattıkları öğrenilen bankacı kadın ve eşi Zafer Kurt , parasını isteyen Mehmet Özlük'e ise beş paralarının olmadığını, geçimlerini bile ailelerinin karşıladığını söylediler. 50 yıllık birikiminin bir anda yok olmasıyla neye uğradığını şaşıran Özlük, avukatı İlhan Bozcalı aracığıyla nitelikli dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldığını ve kendisine güven verdikten sonra banka müdürü Eftal Kurt ve eşi Zafer Kurt'un 3 milyon liraya yakın parasını aldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

AİLELERİ YARDIM EDİYORMUŞ