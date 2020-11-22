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‘Akciğerimi okudum’

22 Kasım 2020 Pazar - 10:38 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 10:38

Ebru Cündübeyoğlu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Akciğerimizi Okuyoruz’ kampanyasına sosyal medyadan destek oldu.


Ebru Cündübeyoğlu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Akciğerimizi Okuyoruz’ kampanyasına sosyal medyadan destek oldu. Oyuncu, “Bugün akciğerimi okuyabileceğimi öğrendim. Akciğer kanseri Türkiye’de her yıl 30 bin kişinin yaşamını tehdit ediyor. Bu kampanya, toplumumuzu akciğer kanseri risk faktörleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor” diye konuştu.
 

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