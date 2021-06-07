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"Aile içi olumsuzluklar çocuklarda gece uyanmasına neden olabilir"

AA |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 15:54

Doç. Dr. Demet İlhan Algın, aile içi tartışmaların ve stresin özellikle 5-7 yaş grubundaki çocuklarda uykunun ilk 3'te birlik bölümünde uyanmalara neden olabildiğini bildirdi.


Rektörlükten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Algın,  "uyku terörü" olarak bilinen "parasomnia" rahatsızlığında, uyku esnasında  yatağından kalkan çocuklarda şaşkınlık, çığlık atma, durdurulamayan ağlama,  yürüme, koşma gibi belirtiler görülebildiğini aktardı.
 
Böyle durumlarda çocuğun aslında uyanmadığını ve uyumaya devam  ettiğini vurgulayan Algın, "Aileler böyle durumlarda strese kapılıyor. Hastayı  uyandırmaya çalışmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyebilirim. Hasta  mutlaka teskin edilerek yatağa yatırılmalı ve atağın geçmesi beklenmeli."  ifadelerini kullandı.
 
Algın, özellikle 5 ila 7 yaşlarındaki çocuklarda kendini gösteren bu  rahatsızlığın çeşitli nedenlere bağlı olduğu bilgisini verdi.
 
Genetik yatkınlıktan da kaynaklanabilen parasomnianın sebeplerine  değinen Algın, şu bilgileri paylaştı:
"Aile içinde yaşanan olumsuzluklar, tartışmalar ya da okulda yaşanan  olumsuzluklar ve uyku apnesi gibi sendromlar parasomniaya neden oluyor. Hasta  yakınlarının doğru bilgilendirilmesi ve ailelere bu hastalığın iyi huylu bir  durum olduğunu anlatmak gerek. Hastalık 15 yaşında düzelme gösteriyor. İlaç  tedavisinin dışında, davranışsal metotlarla da bu hastalık tedavi edilebiliyor.  Böyle bir durum yaşayan aileler, çocuk psikiyatristi ya da çocuk nöroloğuna  başvurmalı."
 
Doç. Dr. Demet İlhan Algın, kaliteli uyku için gerekli şartların  oluşturulması gerektiğine işaret ederek, uyku hijyeninin sadece beden ve ruh  sağlığını değil, aynı zamanda gün içinde ihtiyaç duyulan dikkat ve öğrenme gibi  zihinsel fonksiyonları da etkilediğini sözlerine ekledi.
 

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Aile uyku gece uyanması
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