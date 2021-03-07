07 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

“Afili Aşk”ın İspanya başarısı!

07 Mart 2021 Pazar - 17:25 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 17:25

Geçtiğimiz yıl Kanal D’de ekrana gelen “Afili Aşk”, İspanya’da yayınlanmaya başladı ve büyük ilgi gördü. Dizide rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İspanyolca canlı yayınlar yaparak oradaki hayranlarıyla buluştu.


Kanal D’nin yayınlandığı dönem çok beğenilen “Afili Aşk dizisi, İspanya’nın Divinity kanalında yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Serkay Tütüncü, Zeynep Tuğçe Bayat’ın rol aldığı dizi, İspanya’da da çok beğenildi.
 
İspanya’da okuyan ve akıcı İspanyolcaya sahip olan Bayat, sosyal medya platformlarından yaptığı canlı yayınlar ile İspanyol hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncu, dizinin yayınlandığı kanalla da canlı yayın gerçekleştirdi ve büyük ilgi topladı. Bayat, İspanya’da yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.
 

ETİKETLER

afili aşk kanal d ispanya ilgi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.