30 Ekim’de 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak Halil Sezai, “Geç de olsa gerçekler görülür ve adalet yerini bulur” dedi

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai , açıklama yaptı. 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmesinden sonra şarkıcı, Twitter ’dan, ‘Kimse sormadı ama bu bir itibar suikastıdır’ başlıklı yazı yayınlayarak, kendisini savundu.

Ekrana gelen şiddet görüntüleri için Sezai, “Kamera kayıtlarının kesilip biçilmise, bazı yerlerin sesinin açılıp bazı yerlerin kısılması ve yargıyı tesir altında bırakacak yalan haberlerin olması, bunların hiç birinden kaygı duymuyorum. Geç de olsa gerçekler görülür ve adalet yerini bulur” açıklamasını yaptı.