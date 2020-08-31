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'Acun'a olan aşkım hiç bitmeyecek'

'Acun'a olan aşkım hiç bitmeyecek' Teknesiyle Ayvalık’a gelen Acun Ilıcalı, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik” dedi.
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