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"Acun'a asla engel olamayız!"

"Acun'a asla engel olamayız!" Keremcem, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına katıldı, canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.
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