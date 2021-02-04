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'ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabilir'

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 0:03 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 0:03

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın vize başvurularına getirdiği sınırlamalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD vize işlemlerinde normale dönülmesinin yıllar alabileceği belirtildi.


New York Times’ın Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine  göre, şu an birinci derecede aile yakınları için 380 binden fazla ABD vize  başvurusunun sırada beklediği ifade edildi.
 
ABD vatandaşlarıyla evli olanların veya yeşil kart sahiplerinin  öncelik verilen birinci dereceden aile yakınları için göçmenlik vizesi  başvurularının normalde 11 ila 17 ay sürdüğü ancak yığılmalar ve salgın sebebiyle  bu süreye en az 1 yıl daha eklenebileceği vurgulandı.
 
ABD konsolosluklarında normalde her yıl yaklaşık yarım milyon göçmene  vize verildiği ancak Trump'ın iktidarında bu işlemlerin askıya alınması nedeniyle  başvurularda büyük bir yığılma meydana geldiği aktarıldı.
 
2020’de 1,4 milyar dolar kayıp yaşandı
 
ABD Başkanı Joe Biden’in göreve gelir gelmez Trump’ın göçmen ve vize  politikalarını geri çeviren kararnameler imzalamasına rağmen bunlara ek olarak  salgın nedeniyle çalışma kapasitesi sınırlanan ABD konsolosluklarında, normale  dönmenin yıllar alacağı uyarısında bulunuldu.
 
Konsolosluklardaki çalışan sayısı azlığının yanı sıra bütçe  sıkıntısının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Konsoloslukların yıllık 3,5 milyar dolar olan bütçesinin çoğunun vize  işlem masraflarından elde edildiği ancak vize vermelerdeki düşüşler nedeniyle  2020’de 1,4 milyar dolar kayıp yaşandığı kaydedildi.
 

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ABD Donald Trump vize işlemleri
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