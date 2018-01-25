25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.651 -0.83 EURO 4,6750 0.77
USD 3,7350 -0.14 ALTIN 162,970 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Almanya'ya cevap! 'İptal yok!'

AJANSLAR |  25 Ocak 2018 Perşembe - 15:39 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 17:19

ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinlikli güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi. Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında farklı açıklamalar yapması hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, Alman tanklarının Türkiye'ye satışının durdurulduğu haberiyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu; "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı  Rex Tillerson'ın, kendisine, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma  önerisinde bulunmasına ilişkin, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu  bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım."  değerlendirmesinde bulundu. 
 
Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl  ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüşmesinin ardından  düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Kneissl'in ilk göreve geldiğinde kendisini arayarak Türkiye ile  ilişkilerini düzeltme arzusunda olduğunu ve bu konuda birlikte adım  atabileceklerini kendisine söylediğini aktaran Çavuşoğlu, bundan memnuniyet  duyduğunu ve mevkidaşını bu vesileyle Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.  Görüşmelerinde yeni sayfayı nasıl açabilecekleri ve bu bağlamda neler yapmaları  gerektiğini samimi bir şekilde konuştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye  olarak beklentilerini karşı tarafa ilettiklerini belirtti. Çavuşoğlu,  "İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.
 
Türkiye'nin gerek Avrupa gerekse tüm dünyayla ilişkileri çok daha iyi  bir noktaya getirmek için çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, hiçbir millete karşı  düşmanlıklarının olmadığının altını çizdi. Türkiye'den verilen tepkilerin ya  Türkiye ile ilgili alınan bir karar ya da Türkiye ile ilgili yapılan bir  açıklamaya cevap olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bizim basın  aracılığıyla konuşmayı bırakıp doğrudan konuşmamız daha faydalı olur. Bugün her  iki bakan arasında da bu anlayışın olduğunu gördük. Biz Avusturya'dan Türkiye ile  ilgili düşüncelerini değiştirmesini isteyemeyiz ya da zorlayamayız ama her  duyduğu hissi de açık bir şekilde gündeme getirmesine gerek yok. Biz  Avusturya'nın tarihiyle hiç uğraşmıyoruz. Kararlar da almıyoruz. Dolayısıyla bu  tür adımlar atmamıza gerek yok."  ifadelerini kullandı.
 
ASKIYA ALINMADI
 
Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini dondurduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan cevap geldi.
 
Çavuşoğlu: "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." 
 
 
Pozitif konulara odaklanmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu  çerçevede siyasi istişare toplantılarını yeniden başlatma konusunu ele  aldıklarını belirtti.
 
Çavuşoğlu, iki ülkenin kültür bakanları ile de yapılacak görüşmelerin  ardından belirlenecek bir yılın, iki ülkenin karşılıklı kültür yılı ilan  edileceğini söyledi.
 
Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce Avusturya'da atılan adımlar sebebiyle  Türkiye'deki Avusturyalıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazıları da biz  durdurmuştuk. Esasen bu hoşumuza giden bir adım değil ama bize karşı atılan  adımlar ve söylemlerden dolayı böyle bir karar almıştık. Bunlara tekrar  başlayabiliriz. Bu Avusturya için de semboliktir. Çok iyi de bir iş birliği vardı  aramızda. Bu tür iş birliklerini devam ettirebiliriz." dedi.
 
İki ülke arasında Karma Ekonomik Toplantılarını tekrar başlatmak ve iş  adamlarını bir araya getirmek gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, iş forumları  düzenlenebileceğini ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi için adımlar  atılabileceğini kaydetti.
Avusturya firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun olduğunu,  Türk ve Avrupalı ortaklarıyla çok önemli projelere imza attığını söyleyen  Çavuşoğlu, iki ülkenin ekonomik iş birliğini ve ikili ticaret hacmini rahatlıkla  artırabileceğini belirtti.
 
Görüşmede PKK ve FETÖ ile mücadele konularını da ele aldıklarını  kaydeden Çavuşoğlu, Avusturya ile,  FETÖ ile ilgili konularda da Türkiye'den  istenen daha detaylı istihbari bilgileri paylaşacaklarını dile getirdi.
 
Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşını Zeytin Dalı Harekatına ilişkin  bilgilendirdiğini de söyledi.
 
 "Güvenli bölge için önce ABD ile güveni tesis etmemiz lazım"
 
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın,  Afrin'de 30  kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisine Türkiye'nin onay verip vermediğine  ilişkin soruya, "Zeytin Dalı Operasyonu'nu Afrin'de başlattıktan sonra Rex  Tillerson'dan bir açıklama gelmişti 'güvenli bölge konusunda Türkiye ile beraber  çalışabiliriz' diye. Biz de zaten operasyonu başlatırken buraların Afrin  bölgesindeki Suriye halkı için hiç ayrım yapmaksızın, Araplar, Türkmenler,  Kürtler için ve evlerini terk eden göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar için  adeta güvenli bölgeler olacak demiştik. Sonra böyle bir açıklama geldi." yanıtını  verdi.
 
Paris'teki görüşmelerinde Amerikalı mevkidaşına ne demek istediğini  sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Kendisi, tüm Türkiye-Suriye sınırında baştan sona,  911 kilometrede bir 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini, ama 30  kilometre öteden de Türkiye'ye roketler geldiği için 30 km olabileceğini,  dolayısıyla böyle bir tampon bölge oluşturmayı kastettiğini söyledi." dedi.
 
'SOMUT ADIMLAR GEREKLİ'
 
Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 
"Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlarımız, hedef ve  beklentilerimiz olabilir. Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı  olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu,  yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz  için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Daha önce neden güvenemeyeceğimize  dair açıklamalarda bulundum, sebeplerini de açıkladım. ABD'nin YPG'ye verdiği  silah, Münbiç'ten bu yana ABD'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son  sayın Trump'ın 'YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz' demesi, hatta dün akşamki  telefon görüşmesinde 'artık vermiyoruz' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz  lazım. Dolayısıyla FETÖ'nün ABD'de yaşaması vesaire, bir güven bunalımı oldu.   Önce herhangi bir şeyi bizim sizinle görüşebilmemiz için bu güveni tesis etmemiz  lazım dedim. Güveni tesis edebilmek için de ABD'den somut adımlar görmemiz  gerektiğini söyledik. Dolayısıyla, sadece bununla sınırlı. 'Öyle bir teklif  geldi, hemen kabul et' olmaz. Bunlar ciddi işler. Detayını da görüşebilmek için  önce o güvenin yeniden tesis edilmesi lazım ki, bizim neden güven duymadığımızı  kendileri de biliyor, halkımız da biliyor."
 
 Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin  Kneissl, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin, "Kuzey Suriye  ve buradaki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştuk. Buradaki gelişmeleri de  kısmen kaygıyla izlediğimi ifade ettim. Burada da bütün konuların aslında bir  müzakereyle çözüleceği konusunda da mutabık kaldığımızı söyleyebilirim. Burada  siyasi kararların alınması gerektiğini söyledik. Ayrıca buradaki öğretmenler ve  yazarlar hakkında da görüştük." dedi. 
 
 
'BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE OLDU'
  
Kneissl, gelecek yıllarda hem bakanlık hem teknik, bürokratik,  konsolosluklar düzeyinde daha fazla adım atılacağını düşündüğünü ve bugünkü  görüşmelerden memnun olduğunu dile getirerek, "Beklentilerimizin üzerinde oldu,  onu da açıkça ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
 
Bazı görüş farklılıkları olsa da bugünkü ziyaretin nedeninin  karşılıklı ilişkileri düzeltmek, karşılıklı anlayış sağlamak ve bazı farklı  görüşlerin nasıl meydana geldiğini açıklayabilmek olduğunu anlatan Kneissl,  "Kültür yılı konusunda biz bürokrat düzeyinde herhalde bir takvim oluşturacağız.  Elçiliklerden, İstanbul'daki kültür enstitüsünden destek göreceğimizi ve hem Türk  hem Avusturya tarafında bu organizasyonun gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca  karşılıklı diplomatik temasların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.
 
Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşlardan, Avusturya'da yaşayan Türk  vatandaşlığına sahip kişilerden ve çifte vatandaşlıktan bahsettiklerine değinen  Kneissl, "Çok samimi konuştuk, görüştük. Gerçekten de kritik, sıkıntılı konulara  değinebildik. Çünkü benim buradaki amacım, birlikte hareket etmek, birbirimiz  hakkında değil de birbirimizle konuşmak. Üçüncü taraflar çok karıştı bizim  ilişkilerimize. Onun için burada bugünkü işbirliği, yeni yollar arayışı bulmak ve  diyalog arayışı önemliydi diyebilirim." diye konuştu.
 
Kneissl, Büyükada'yla ilgili güzel anıları olduğunu ve adaya en son  1982'de gittiğini dile getirerek, daha iyi hava şartlarında tekrar adayı ziyaret  etmek istediğini söyledi. Kneissl, Bakan Çavuşoğlu'nu da Viyana'ya davet etti.
 
Efes kazıları
 
Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Efes  kazılarının yeni bir dinamikle geliştirme isteğinin olduğunu gördüklerini  belirterek, "Çünkü bu bilimsel bir çalışma ve turistik yanı da var. 1895'ten bu  yana burada ortak hareket ediyoruz. Bunun dışında belki henüz çok kapsamlı  görüşmediğimiz bazı şeyler olabilir. Bu konuda biraz daha teknik olarak hareket  etmemiz gerekiyor." dedi.
 
Bölgesel ve siyasi konuların da ele alındığını vurgulayan Kneissl,  şöyle devam etti:
 
"Viyana'da Suriye özel görevlisi başkanlığında görüşmeler yapılıyor,  Birleşmiş Milletler nezdinde. Kuzey Suriye ve buradaki Zeytin Dalı Harekatı'yla  ilgili konuştuk. Buradaki gelişmeleri de kısmen kaygıyla izlediğimi ifade ettim.  Burada da bütün konuların aslında bir müzakereyle çözüleceği konusunda da mutabık  kaldığımızı söyleyebilirim. Burada siyasi kararların alınması gerektiğini  söyledik. Ayrıca buradaki öğretmenler ve yazarlar hakkında da görüştük. Bazı  konularda farklı fikirlerimiz olmasına rağmen bir çok konuya değindik ve bunu da  karşılıklı güven ortamında yapabildik. Başka düzeylerde de diyalog  sağlayacağımızı söyleyebildik."
 
Kneissl, soruları yanıtlarken, bugünkü görüşmenin Avusturya'nın  Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusundaki sert tutumunu değiştirip  değiştiremeyeceğine ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:
 
"Ziyaret amacım, birinci derecede karşılıklı görüşmeleri ve buradaki  atmosferi geliştirmekti. Fazlasıyla memnun olduğumu, bir çok konuya değindiğimizi  ifade ettim. Avrupa Birliği konusuna çok kısaca değindik ama bizim birinci ve  öncelik verdiğimiz konu bu değildi. Çünkü Sayın Çavuşoğlu'nun dediği gibi  aramızdaki görüş ayrılıklarını ve Avusturya'nın burada farklı bir tutumda  olduğunu da biliyoruz. Bu bir sır değil. Ancak bu konunun dışında Viyana ile  Ankara arasında görüşeceğimiz bir çok konu olduğunu düşünüyoruz. Benim de buraya  gelmemin asıl nedeni buydu. Bu anlamda da bugünkü ziyaretimiz, Avusturya  bakımından ve umarım Türkiye bakımından da çok verimli geçti."
 
Toplantının ardından Kneissl, Bakan Çavuşoğlu'na 1718 Pasarofça Barış  Antlaşması'nın 100. yılında yazılmış bir fermanın metninin yazılı olduğu tabloyu  hediye etti. Çavuşoğlu da konuk bakana bir vazo hediye etti.
 
   
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğlu abd güvenli bölge somut adım son dakika beyaz saray açıklama Karin Kneisll
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.