'ABD'nin Kuzey Kore politikasında değişiklik yok'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından Washington 'ın politika değişikliğine gidip gitmediği sorusuna Haley, şöyle cevap verdi:

"Değişiklik yok, Kuzey Kore ile görüşebileceğimizi ama öncesinde bir çok şeyin olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurması gerek. Nükleer silahlarının yasaklanması konusunda konuşmaya istekli olmalılar."

"Pyongyang nükleer denemeleri durdurmalı"

Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğuna dikkati çeken Haley, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin, "İki ülke isterse görüşür, anladığım kadarıyla sadece olimpiyatlar hakkında konuşacaklar. Bu iki ülkenin iyi geçinmesi gerek ve yapabilirlerse ABD için de iyi olur." ifadesini kullandı.

"Kuzey Kore'yi yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz"

Kuzey Kore ile nükleer savaş istemediklerini daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerçek bulunduğunu belirten Haley, Trump'ın "nükleer buton" açıklamasını ise şu, sözlerle savundu:

"Kuzey Kore'ye bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle sözlerinize ve ne yaptığınıza çok dikkat edin. Bunun insanları gerdiğinin farkındayım ama böyle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."

Trump'a destek

Haley, Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Saray ının İçinden" kitaba ilişkin de değerlendirmede bulunarak, kitabı okumadığını ve okumayacağını belirtti. Haley, Beyaz Saray çalışanlarının "sadık" ve "vatansever" olduğunu savundu.

Haley, şunları kaydetti: