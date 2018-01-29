Son dakika... ABD'den isyan: Türk tankının yanına gidip...

Afrin'de YPG'li kadın teröristin, Türk tankına yönelik intihar saldırısını manşetine taşıyan New York Times gazetesinden Trump yönetimine eleştiri geldi. Gazete; "ABD, intihar bombacılarıyla ittifakta bulunmak gibi saçma bir duruma düştü." ifadelerini kullandı

ABD merkezli New York Times gazetesi, Afrin'de PKK /PYD'li teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından, "Bu, ABD 'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" dedi.

''İNTİHAR BOMBACILARIYLA İTTİFAKTA''

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, terör örgütü PKK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bomabacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN TAKTİĞİYLE SALDIRDILAR

Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü DEAŞ taktiği kullanan PKK/PYD'li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

İşte New York Times'ın yorumu: