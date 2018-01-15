15 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
5°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.922 -0.63 EURO 4,6600 2.05
USD 3,7950 1.29 ALTIN 163,240 1.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

"ABD desteği olmadan en fazla altı ay ayakta kalırız"

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 10:33 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 10:51

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afgan ordusunun ABD'nin desteği olmadan en fazla 6 ay ayakta kalabileceğini söyledi.


Eşref Gani, CBSNews'den Lara Logan ile yaptığı söyleşide, Afganistan'da 16  yılda bir trilyon dolara mal olan savaşa rağmen başkent Kabil'de güvenliğin  sağlanamamış olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
 
Gani, Kabil'deki duruma ilişkin "gaddarlığın ve vicdansızlığın  seviyesi inanılmaz" ifadesini kullanarak, bu sorunun üstesinden gelinebilmesi  için tüm kaynakların bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
 
Afganistan'da uluslararası boyutta 21 terör örgütünün faaliyet  gösterdiğini ve bölgeye onlarca intihar bombacısının gönderildiğini vurgulayan  Gani, Taliban'ın insanları terörize ederek hükümetle ilgili şüphe tohumlarını  ektiğini, bunun sonucunda başkentte ölümünü isteyen öfkeli göstericilerin  toplandığını kaydetti.
 
Gani, son dönemde çok sayıda Afgan askeri ve polisinin öldüğünün  hatırlatılması üzerine nesiller boyu sürse de Afganistan güvenliğe kavuşturulana  kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
 
Eşref Gani, ABD'nin desteğini çekmesi halinde hükümetinin üç gün  içinde çökeceği yorumları için de "Kaynak bakımınından kesinlikle haklılar. ABD  desteği ve imkanları olmadan ordumuzu altı ay destekleyemeyiz." değerlendirmesini  yaptı.
 
Gani, BM Güvenlik Konseyi heyetiyle bir araya geldi
 
Bu arada Gani'nin ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi  Nikki Haley'in de yer aldığı BM Güvenlik Konseyinden üst düzey bir heyetle  görüşme yaptığı bildirildi.
 
Afganistan hükümetinden yapılan açıklamada, Gani ve heyetin dün  Kabil'de bir araya geldiği ve Afganistan'daki güvenlik durumunu ele aldığı  belirtildi.
 
Gani'nin, Çin, Rusya ve İngiltere'nin temsilcilerinin de hazır  bulunduğu görüşmede, BM'nin Pakistan'a baskını sürdürmesini talep ettiği  kaydedildi.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.