'9 Kere Leyla' eleştirilerine Ezel Akay'dan yanıt geldi

Yönetmen Ezel Akay’ın son filmi '9 Kere Leyla' dijital platformda yayınlandı. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamadı ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada '9 Kere Leyla' filmi için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Filmi izledikten sonra şunu düşündüm; ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir.

-Bir Christoph Waltz’ın “Django” filminde sırtladığı muhteşem karakteri düşünüyorum, bir de Haluk Bilginer ’in “9 Kere Leyla”daki Adem karakterini... Waltz ve Bilginer’in yetenekleri birbirine çok yakın ancak bizimkine kaliteli iş maalesef gelmiyor. Üzülmemek elde değil.

- “9 Kere Leyla” hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver!

- Son zamanların en büyük hayal kırıklığı... Kadro efsane ama o nasıl film?

- Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Bayağı kötüydü.

- “9 Kere Leyla” filmine 9 dakika sabredebildim.

EZEL AKAY'DAN AÇIKLAMA