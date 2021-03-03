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"7 Şubat MİT kumpası" davasında karar!

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 11:25 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 11:37

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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