"5G ve artırılmış gerçeklik ile "uzaktan teknik destek"

5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini testi yapıldı. Bu kapsamda sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından uzaktan bakım ve teknik destek platformu üzerinden artırılmış gerçeklik destekli, gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, destek sağlandı.

Uzaktan bakım ve teknik destekte yeni dönem. Türk Telekom, Nokia iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak test etti. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G altyapısının yeni uygulamaları ve teknolojileri de beraberinde getireceğini belirterek 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etme çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Değer üreten projelerle Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarının altını çizen Kıraç, söz konusu çalışmalarda yeni uygulamaları yerli ekosistemle geliştirmeyi hedeflediklerini ve projelerini bu doğrultuda yürüttüklerini ifade etti.

Kıraç, 5G teknolojisinin, gecikme yaşanmadan iletişim ve yüksek çözünürlüklü çıktılar sağladığına dikkati çekerek, bu kapsamda tüm hızıyla sürdürdükleri çalışmalarına yerli imkanlarla bir yenisini eklediklerini ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nokia ve yerli girişim VSight iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak test ettiklerini vurguladı. HD kameralı 5G bağlantılı artırılmış gerçeklik gözlükleriyle sahadaki teknikerin merkezdeki uzman tarafından yönlendirilerek anlık olarak sorunu çözülebildiğini anlatan Kıraç, yaptıkları test ile Ankara ’nın Aydınlıkevler semtinde kurdukları 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdikleri artırılmış gerçeklik destekli uzaktan bakım ve teknik destek ile internet müşterisine başarıyla çözüm sağladıklarını belirtti. Söz konusu teknolojinin endüstride birçok alanda kullanılabileceğini vurgulayan Kıraç, "Sadece evdeki cihazlarla alakalı değil, örneğin yolda giderken otomobilinizde bir arıza oldu. Sizin de bir artırılmış gerçeklik gözlüğünüz olursa uzaktan teknik uzmanlar tarafından yönlendirilerek anında ve yerinde arızayı çözebileceksiniz." diye konuştu.

Yerli ekosistemi 5G yatırımlarımıza dahil ediyoruz"

Kıraç, 2 yıldır 5G teknolojisi üzerine çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Türkiye 5G'ye hazır. Biz özellikle yerli ekosistemi bu işin içerisine çekmeye çalışacağız. Yerli ekosistemi 5G yatırımlarımıza dahil ediyoruz. 5G çağında birçok uygulama alanı çıkacak. Akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı fabrikalar, otonom araçlar gibi tüm alanlarda söz konusu teknolojileri göreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.