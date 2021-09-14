'50 santigrat dereceye ulaşan aşırı sıcak günlerin sayısı artıyor'

Her yıl sıcaklığın 50 santigrat dereceye ulaştığı aşırı sıcak günlerin sayısı 1980'lerden bu yana neredeyse iki katına çıktı.

BBC'nin küresel çapta yaptığı analize göre, aşırı sıcak günler artık eskiye kıyasla dünyanın daha fazla bölgesinde görülüyor ve insan sağlığı için benzeri görülmemiş zorluklara neden oluyor.

Dünya genelinde 50 santigrat derecenin üzerindeki toplam gün sayısı 1980'den beri her 10 yılda arttı ve ortalama olarak, 1980-2009 döneminde, sıcaklıklar yılda yaklaşık 14 gün 50 dereceyi geçti.

Bu sayı, 2010-2019 döneminde ise yılda 26 güne yükseldi. Aynı dönemde yılda ortalama iki hafta fazladan 45 santigrat derece ve üzeri sıcaklık yaşandı.

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Friederike Otto, yaptığı açıklamada, "Sıcaklık artışları, yüzde 100 fosil yakıtların tüketilmesine bağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaz İtalya 'da 48,8 derece ve Kanada 'da 49,6 dereceyle rekor kıran sıcaklıklardan sonra, bilim insanları fosil yakıt emisyonları azaltılmadıkça başka yerlerde de 50 santigrat derecenin üzerinde sıcak günlerin görüleceği konusunda uyardı.

Öte yandan araştırma, 50 santigrat derece sıcaklıkların ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez bölgelerinde görüldüğünü ortaya koydu.

BBC'nin analizi ayrıca, son 10 yılda maksimum sıcaklıkların, 1980'den 2009'a kadar olan uzun vadeli ortalamaya kıyasla 0,5 santigrat derece arttığına işaret etti.

Ancak bu artışlar tüm dünyada eşit şekilde hissedilmedi. Doğu Avrupa , Güney Afrika ve Brezilya 'da bazı maksimum sıcaklıkların 1 santigrattan fazla arttığı görülürken, Kuzey Kutbu ve Orta Doğu'nun bazı kısımlarında 2 santigrat dereceden fazla artışlar kaydedildi.

Gençler iklim değişikliği konusunda çok endişeli hissediyor

Küresel çapta yapılan ve 10 ülkeden 16 ila 25 yaşlarındaki 10 bin gencin katıldığı anket de birçok gencin iklim değişikliği hakkında hissettiği kaygının çok derin olduğunu gözler önüne serdi.

Gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı iklim değişikliği konusunda kendilerini "çok endişeli veya aşırı endişeli" hissettiklerini dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 45'inden fazlası iklimle ilgili duygularının günlük yaşamlarını etkilediğini belirtirken, gençlerin dörtte üçü geleceğin korkutucu olduğunu, yarısından fazlası (yüzde 56) ise insanlığın sonunun geldiğini düşündüğünü söyledi.

Gençlerin üçte ikisi üzgün, korkmuş ve endişeli hissettiklerini bildirirken, birçoğu da korku, öfke, umutsuzluk, keder ve utanç hissettiğini dile getirdi.