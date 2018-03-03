Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaz aylarında 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesindeki Belediye Oteli'nde, sivil toplum kuruluşlarlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, bu yıl yağışların az olmasına bağlı olarak su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgil bir soru üzerine, hiçbir kentte yağış azlığından dolayı su kesintisinin olmayacağını belirtti.

Geçen hafta Türkiye'nin 81 ilinin yaz aylarındaki su durumuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Eroğlu, "Yaz aylarında 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar da Kilis Adıyaman ve Gaziantep . Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok." diye konuştu.

Eroğlu, Gaziantep için çok büyük bir ishale hattını yaptıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük ishale hattı, içme suyu temini projesi inşallah bu yıl bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta ordaydı, bende ordaydım. Bu meseleye el attık. Kilis ile ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Yeni baraj ishale hattı yaparak onu da kurtaracağız. Adıyaman ile ilgili de tedbirlerimizi aldık. Diğer illerde bir sıkıntı yok. Kaldı ki yağışlarda geliyor."

"Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak"

Bugün hemen hemen yurdun dört bir yanının yağışlı geçmesini beklediklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Yarın bir kısım alanda yok ama yağışlar bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü Güney Doğu Anadolu , İç Anadolu'nun bir kısmı, Akdeniz bölgesinin bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım bölgelerde yağış var. Şu anda barajlarda da su seviyesi yükselmeye başladı. Yüzde 40'dan yüzde 50'ye doğru ama bazı yerlerde yüzde 70-80 olan barajlarımız var." diye konuştu.

"Zirai sulama alanında çiftçilerimize düşen vazife; suyu boşa akıtmaması"

Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Eroğlu, vatandaşı susuz bırakmayacaklarını bildirdi.

Eroğlu, çiftçiler için de çok büyük bir seferlik başlattıklarını, ülke genelinde 511 baraj yaptıklarını, bin günde bin gölet inşa ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir rekor. Dolayısıyla bunlar sayesinde kuraklık olmasına rağmen su sıkıntısı yaşatmadık. Hatta vatandaşlar hissetmedi bile. Suyumuzun yüzde 70'ini sulamada kullanıyoruz. Zirai sulama alanında çiftçilerimize düşen vazife, suyu boşa akıtmaması. Açık sistem dediğimiz böyle arık sulaması yerine mutlaka kapalı sistem yağmurlama damlama sulamaya geçilmesi gerekir. Biz de bu yıl Allah nasip ederse hızlı bir seferlikle bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak biz yüklendik. Toplulaştırma ve tarla içi sulama hizmetleri ve kapalı sistem yağmurlama damlama sulamalarını vatandaşlarla birlikte biz yapacağız, projelendireceğiz. Yüzde 50'si hibe geri kalanını da vatandaş ödemek suretiyle bu hizmetleri de yapacağız. Çiftçilerimize duyuruyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı da değinen Eroğlu, "DSİ'nin dozer, taşıyıcı, yükleyici treyler gibi pek çok aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde. Orada gereken hizmetleri yapıyorlar. 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii harekata hepimiz hazırız. 80 milyon hazır." ifadelerini kullandı.