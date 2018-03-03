03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

"3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) -  |  03 Mart 2018 Cumartesi - 13:04 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 13:04

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaz aylarında 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok." dedi.


Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Belediye  Oteli'nde, sivil toplum kuruluşlarlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
 
Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, bu  yıl yağışların az olmasına bağlı olarak su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağıyla  ilgil bir soru üzerine, hiçbir kentte yağış azlığından dolayı su kesintisinin  olmayacağını belirtti.
 
Geçen hafta Türkiye'nin 81 ilinin yaz aylarındaki su durumuyla ilgili  bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Eroğlu, "Yaz aylarında 3  ilimizde su sıkıntısı olabilir düşüncesiyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar  da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Bunun dışında illerimizde su sıkıntısı yok."  diye konuştu.
 
Eroğlu, Gaziantep için çok büyük bir ishale hattını yaptıklarını  vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
 
"Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük ishale hattı, içme suyu temini  projesi inşallah bu yıl bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta ordaydı,  bende ordaydım. Bu meseleye el attık. Kilis ile ilgili tedbirlerimizi alıyoruz.  Yeni baraj ishale hattı yaparak onu da kurtaracağız. Adıyaman ile ilgili de  tedbirlerimizi aldık. Diğer illerde bir sıkıntı yok. Kaldı ki yağışlarda  geliyor."
 
"Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak"
 
Bugün hemen hemen yurdun dört bir yanının yağışlı geçmesini  beklediklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Yarın bir kısım alanda yok ama yağışlar  bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun  bir kısmı, Akdeniz bölgesinin bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış  var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba,  perşembe, cuma günü kısım kısım bölgelerde yağış var. Şu anda barajlarda da su  seviyesi yükselmeye başladı. Yüzde 40'dan yüzde 50'ye doğru ama bazı yerlerde  yüzde 70-80 olan barajlarımız var." diye konuştu.
 
"Zirai sulama alanında çiftçilerimize düşen vazife; suyu boşa  akıtmaması"
 
Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran  Eroğlu, vatandaşı susuz bırakmayacaklarını bildirdi.
 
Eroğlu, çiftçiler için de çok büyük bir seferlik başlattıklarını, ülke  genelinde 511 baraj yaptıklarını, bin günde bin gölet inşa ettiklerini  belirterek, şöyle devam etti:
 
"Bir rekor. Dolayısıyla bunlar sayesinde kuraklık olmasına rağmen su  sıkıntısı yaşatmadık. Hatta vatandaşlar hissetmedi bile. Suyumuzun yüzde 70'ini  sulamada kullanıyoruz. Zirai sulama alanında çiftçilerimize düşen vazife, suyu  boşa akıtmaması. Açık sistem dediğimiz böyle arık sulaması yerine mutlaka kapalı  sistem yağmurlama damlama sulamaya geçilmesi gerekir. Biz de bu yıl Allah nasip  ederse hızlı bir seferlikle bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Orman  ve Su İşleri Bakanlığı olarak biz yüklendik. Toplulaştırma ve tarla içi sulama  hizmetleri ve kapalı sistem yağmurlama damlama sulamalarını vatandaşlarla  birlikte biz yapacağız, projelendireceğiz. Yüzde 50'si hibe geri kalanını da  vatandaş ödemek suretiyle bu hizmetleri de yapacağız. Çiftçilerimize  duyuruyoruz."
 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı da  değinen Eroğlu, "DSİ'nin dozer, taşıyıcı, yükleyici treyler gibi pek çok aracının  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde. Orada gereken hizmetleri yapıyorlar. 8  şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii harekata hepimiz hazırız. 80 milyon  hazır." ifadelerini kullandı.
 
Edirne'de yakalanan Yunanistan askerleriyle iligili başka bir soru  üzerine Eroğlu, "Şu anda inceleniyor. Hükümetimiz bakacak, incelendikten sonra  Hükümet Sözcüsü gerekli açıklamayı yapacak." dedi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.