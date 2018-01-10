“28 Şubat davası” 12 Şubat’a ertelendi

Ankara'da görülen 28 Şubat davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karsı savunma için ek süre isteyen bazı sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.

