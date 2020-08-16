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"25 mm Kara Topu, yerli imkanlarla geliştirilecek"

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 14:05 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 14:05

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz." ifadesini kullandı.


 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,   Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 mm Kara Topu  geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii  (TUSAŞ)-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında  sözleşme müzakerelerine başlandığı bilgisini paylaştı.  Paylaşımda projeyle 25 mm Kara Topu'nun yurt içi imkanlarla  geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Demir, "İhracat lisansına tabi olarak  üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi  olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve  bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı  hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
  

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