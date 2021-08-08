'2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' bu yıl Zerzevan Kalesi'nde yapılacak

Şenlikte, vatandaşlar uzmanlarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulabilecek, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve çadırlarda iki gece alanda konaklayabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısının profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik yapılacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin arttırılması hedefleniyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da şenlik öncesi ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdi ve yetkililerle etkinliklerin yapılacağı Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.