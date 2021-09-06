2021 KYK yurt başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 ve 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruların başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.