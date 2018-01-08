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'2018'de öleceklerin listesi!'

08 Ocak 2018 Pazartesi - 10:00 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 10:00

ABD merkezli 'The DeathList' internet sitesi bu yıl da geleneği bozmayarak yıl içerisinde ölecek isimlere dair tahminlerini paylaştı. Listede bu yıl da 50 ünlü isim yer aldı.


 
Önceki senelerde yaptığı tahminlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dünyada adından söz ettiren gizemli bir site olan The DeathList, bu yıl da öleceğini tahmin ettiği isimleri açıkladı.
 
Öncelikle sitenin başarılı tahminlerine bir bakalım. 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da gerçekleşmesini hiç istemediğimiz bazı tahminlerde bulunmuş.
 
Kirk Douglas / Oyuncu
 
 
Buna göre listenin ilk sırasında, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alıyor.
 
Leah Bracknell / Oyuncu
 
 
Edinburgh Dükü Philip Mountbatten, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi
 
 
Billy Graham / Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi
 
 
John McCain / ABD Senatörü
 
 
Pierre Cardin / Moda tasarımcısı
 
 
 
Stan Lee / Çizgi roman yazarı
 
 
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerinin yaratıcısıdır.
 
Doris Day / Oyuncu
 
 
Jimmy Carter / Eski ABD Başkanı
 
 
George Bush Senior / Eski ABD Başkanı
 
 
Baba Bush olarak da tanınır
 
Barbara Bush / Eski First Lady
 
 
Eski ABD Başkanı George Bush Senior'un eşi.
 
Robert Mugabe / Eski Nijerya Başbakanı
 
 
Hüsnü Mübarek / Önceki Mısır Başbakanı
 
 
Sean Connery / Oyuncu
 
 
Efsane isim James Bond karakterine de hayat vermişti.
 
Stephan Hawking / Fizikçi
 
 
Ronnie Wood / Müzisyen
 
 
Ronnie Wood Rolling Stones isimi efsane müzik grubunun gitaristliğini üstlendi.

Doris Day / Oyuncu

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