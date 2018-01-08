'2018'de öleceklerin listesi!'

ABD merkezli 'The DeathList' internet sitesi bu yıl da geleneği bozmayarak yıl içerisinde ölecek isimlere dair tahminlerini paylaştı. Listede bu yıl da 50 ünlü isim yer aldı.

Önceki senelerde yaptığı tahminlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dünyada adından söz ettiren gizemli bir site olan The DeathList, bu yıl da öleceğini tahmin ettiği isimleri açıkladı.

Öncelikle sitenin başarılı tahminlerine bir bakalım. 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da gerçekleşmesini hiç istemediğimiz bazı tahminlerde bulunmuş.

Kirk Douglas / Oyuncu

Buna göre listenin ilk sırasında, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alıyor.

Leah Bracknell / Oyuncu

Edinburgh Dükü Philip Mountbatten, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi

Billy Graham / Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi

John McCain / ABD Senatörü

Pierre Cardin / Moda tasarımcısı

Stan Lee / Çizgi roman yazarı

Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerinin yaratıcısıdır.

Doris Day / Oyuncu

Jimmy Carter / Eski ABD Başkanı

George Bush Senior / Eski ABD Başkanı

Baba Bush olarak da tanınır

Barbara Bush / Eski First Lady

Eski ABD Başkanı George Bush Senior'un eşi.

Robert Mugabe / Eski Nijerya Başbakanı

Hüsnü Mübarek / Önceki Mısır Başbakanı

Sean Connery / Oyuncu

Efsane isim James Bond karakterine de hayat vermişti.

Stephan Hawking / Fizikçi

Ronnie Wood / Müzisyen

Ronnie Wood Rolling Stones isimi efsane müzik grubunun gitaristliğini üstlendi.

Doris Day / Oyuncu