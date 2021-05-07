'20 years challenge' akımı ile ilgili kritik uyarı!

Instagram ve Twitter'da son günlerde gündem olan 20’li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki halleri ve 20 yıl önceki hallerini #20yearschallenge etiketiyle paylaşıyor. Uzmanlardan peş peşe açıklama yapıldı. Paylaşılan bu fotoğraflar ile biometrik verilerin yapay zekayla kopyalanabildiği uyarısının ardından bir uyarı da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Son günlerde sosyal medyada gündem olan 20'li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki halleri ile 20 yıl önceki hallerini #20yearschallenge etiketiyle paylaşarak akıma katılıyor. Özellikle instagram ve twitter üzerinde çok yaygın olan bu akıma milyonlarca kullanıcı katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , "20yearschallenge" akımıyla ilgili olarak kullanıcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Bakan Yardımcısı Sayan, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki verilerin oluşturulduğunu söyledi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA DİKKATLİ DAVRANMALIYIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde popüler olan 20'li yaşlar challenge ve benzeri akımlara karşı vatandaşları uyardı. Sayan kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını belirterek "Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız. Yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak" dedi.

"KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIRKEN DAHA HASSAS DAVRANMALIYIZ"

Kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturduğunu belirten Bakan Yardımcısı Sayan, "Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu. Kişisel verilerimiz; bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız" açıklamasında bulundu.