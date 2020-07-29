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"15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu"nda ödül kazanan takımlar belli oldu

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:03 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Birlikten Kuvvet Doğar" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda aplikasyon ve infografi alanında ödül kazanan takımlar belli oldu.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-19 Temmuz'da çevrimiçi  gerçekleştirilen Hekaton'a, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İsrail, İtalya ve  Polonya'nın da bulunduğu 42 takımın başvurusuyla başladığı anımsatıldı.
 
Takımların 15 Temmuz'da canlı olarak gerçekleştirdikleri sunumların  ardından 15 takımın yarı finale kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Final sunumlarının ardından aplikasyon kategorisinde Maltepe  Üniversitesinden Phoenix takımı, sosyal medya üzerinden yapay zeka, veri  madenciliği ve sosyoloji bilimini birleştiren 'Toplumsal Olaylarda Psikolojik  Analiz Sistemi' projesi ile birinci oldu.
 
İnfografi kategorisinin kazananı ise HTS tabanlı darbeci teşhis  sistemi, sosyal medya manipülasyon alarmı, yedeklemeli kamu haberleşme altyapısı  ve akıllı şehircilik uygulamalarına anons sistemlerinin entegrasyonunu içeren  'Proaktif Darbe Önleyici' projesiyle Erciyes Teknopark oldu.
 
Aplikasyon alanında birinci olan Phoenix takımı 15 bin avro,  infografik alanında birinci olan Erciyes Teknopark ise 2 bin avro ödül kazandı."
 
15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda finalist takımlar  şunlar oldu:
- "Yüzde 98,2 Computer Engineers / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Alfabee-Bauntek / Balıkesir Üniversitesi Teknokent
- Atölye / Netaş-Karabük Üniversitesi
- Beykent Üniversitesi
- Boğaziçi Siber / Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri
- DAVET / Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK
- Erciyes Teknopark
- HMKÜ&TEKNOPARK / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi & Teknopark
- Kesintisiz Demokrasi / Dokuz Eylül Üniversitesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi
- normSight Siber Güvenlik Teknolojileri Teknokent
- OMÜ Konsey / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Phoenix / Maltepe Üniversitesi
- Tohum / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Silahlı  Kuvvetleri Emeklisi Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
- VTIS-Y / Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent"
 

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15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu ödül takım
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