'1 milyon 568 bin liramı çaldı' demişti... Mahkeme Harika Avcı için ilan verdi!

Bir zamanların popüler oyuncularından Harika Avcı, 2021 yılı başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin liranın yardımcısı Sunay Yanmaz tarafından çalındığını iddia etti. Yardımcısıyla mahkemelik olan Harika Avcı'yı mahkeme adreslerinde bulamadı. Ünlü oyuncuya yardımcısının beraat ettiği Resmi Gazete’de yer alan ilanla duyuruldu.

Harika Avcı, 2021 yılı başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, 1 milyon 568 bin liranın yardımcısı Sunay Yanmaz tarafından çalındığını iddia etmişti. Harika Avcı ’nın iddialarına göre, para kaybolduktan bir gün sonra hizmetçisi işe gelmemiş, parayı sorduğunda ise kendisine saldırmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sunay Yanmaz, parayı çalmadığını, Harika Avcı’nın kendisine iftira atarak üzerine saldırdığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Yanmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağlayarak Yanmaz’ın beraatine karar verdi.

Mahkeme hiçbir adresinde bulamadığı Harika Avcı’ya ulaşabilmek için gazete ilanı vermeye karar verdi. Ünlü oyuncuya yardımcısının beraat ettiği Resmi Gazete ’de yer alan ilanla duyuruldu.

Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya ’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR AMA...

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı’nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti...

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim sıkıntı günler yaşadığını doğrulamıştı...

Basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim.

Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes , içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim.Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle... İlginiz için çok çok teşekkür ederim