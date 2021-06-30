Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov görüşmesinde 'Kanal İstanbul' mesajı

Aynı şekilde karma ekonomik komisyon toplantısı yakın zamanda Moskova'da yapılacaktır. Çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Bu kapsamda kesintisiz olarak Türk Akımı çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye'nin askeri teknik işbirliği çalışmalarını destekliyoruz.

Koronavirüs pandemisi kapsamında Sputnik aşısını Türkiye'ye sevkiyatını yaptık. Turizm çok büyük bir popülariteye sahip. İleride de gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Turistlerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri alacaklarını ifade ettiler.

Karabağ konusunda çabalarımızı sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Suriye konusunda uluslararası toplantıyı ele aldık. İdlib'deki durumu ele aldık. İdlib'de askerden arındırılması çalışmalarını ele aldık.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



ÇAVUŞOĞLU: Cumartesi günü Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini tüm dünya ile paylaştı.

Şu anda boğazdaki trafik ciddi bir risk oluşturuyor. Yılda 45 bini geçmiş durumda. 2050'de 80 bine ulaşacak. Bugün bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaları üzerinde ilgili kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden çok ciddi talep var.

Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi yoktur. Montrö sadece boğazdan geçişleri düzenlemiyor. Montrö anlaşmanın nasıl sonlandırılacağı anlaşmanın içeriğinde var.

Türkiye bugüne kadar anlaşmayı harfiyen uygulamış bir ülkedir. Özellikle ticari gemilerin uzun bekleme durumu var. Tüm bunlar Kanal İstanbul'la yeniden düzenlenecek. Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi olmayacak.

LAVROV: Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır.