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1 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 19:38 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 20:01

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi  yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi  yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e  yükseldi.
 
Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256  bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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